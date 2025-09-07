NHK: премьер-министр Японии Исиба решил уйти с поста главы правящей партии
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба решил покинуть пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), сообщает телеканал NHK. Такой шаг он мог сделать, чтобы избежать внутренних разногласий в партии.
По данным NHK, из 295 членов парламента ЛДП чуть более 130 поддержали выборы. В кабинете Исибы этот шаг также одобряют министр юстиции, ряд заместителей министров и парламентские секретари.
Критика в адрес Исибы усилилась даже со стороны его союзников, поскольку он пообещал остаться на своем посту, несмотря на сокрушительное поражение на июльских выборах, писало ранее Kyodo. 2 сентября премьер заявил, что определит свое политическое будущее в «подходящее время», но подтвердил свое желание остаться на посту.
Исиба вступил в должность в октябре 2024 г., но после всеобщих выборов его правящая коалиция во главе с ЛДП оказалась в меньшинстве в более влиятельной палате представителей. По данным японских СМИ, если проведение досрочных выборов председателя партии одобрят, они могут состояться 4 октября.