NHK: премьер-министр Японии Исиба решил уйти с поста главы правящей партии

Исиба вступил в должность в октябре 2024 г., но после всеобщих выборов его правящая коалиция во главе с ЛДП оказалась в меньшинстве в более влиятельной палате представителей. По данным японских СМИ, если проведение досрочных выборов председателя партии одобрят, они могут состояться 4 октября.