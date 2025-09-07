Захарова: Москва выступает за сокращение цифрового разрыва в мире

28 июля глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Минцифры планирует обязать операторов связи совместно использовать базовые станции (БС), размещаемые вдоль федеральных автодорог. Соответствующие поправки будут рассмотрены во втором чтении в осенней сессии Госдумы. Данная новелла прорабатывается в рамках изменений в ФЗ «О связи», внесенных в Госдуму еще в июле 2022 г., и регулирует совместное использование радиочастотного спектра операторами связи. Поправки были приняты в первом чтении в июне 2023 г. Они должны обязать операторов связи совместно использовать БС в небольших населенных пунктах с численностью жителей до 1000 человек, в которых оказывают телекомуслуги не все федеральные операторы. Доминирующий оператор будет обязан обеспечить совместный доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорных условиях, уточнил представитель Минцифры. Перечень таких населенных пунктов и участков автодорог будет утверждаться приказом Минцифры.