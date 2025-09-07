Захарова: Москва выступает за сокращение цифрового разрыва в мире
Россия выступает за активизацию усилий международного сообщества по сокращению цифрового разрыва между странами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на пленарном заседании международного форума «Крылья Сахалина». Ее слова приводит ТАСС.
Многие страны, как отметила Захарова, сталкиваются с цифровым неравенством и отставанием в развитии инфраструктуры и кибербезопасности. Важно укреплять взаимодействие по этим направлениям в целях глобального развития «на основе принципов устойчивости, и, конечно же, повышения эффективности национальных экономик в условиях растущей глобальной цифровой конкурентности», подчеркнула она. В этой связи, указала представитель МИДа, Россия выступает за активизацию усилий международного сообщества по сокращению цифрового разрыва.
«Отказ от протекционизма, гиперболизированного протекционизма, от политически мотивированных ограничений, барьеров в доступе к технологиям, к цифровым услугам, продуктам, ну и, соответственно, ресурсам», – добавила она.
Такая позиция, подчеркнула Захарова, отвечает интересам общей безопасности и ускорения глобального экономического роста, а также помогает противодействовать нерыночным методам конкуренции.
28 июля глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский заявил, что Минцифры планирует обязать операторов связи совместно использовать базовые станции (БС), размещаемые вдоль федеральных автодорог. Соответствующие поправки будут рассмотрены во втором чтении в осенней сессии Госдумы. Данная новелла прорабатывается в рамках изменений в ФЗ «О связи», внесенных в Госдуму еще в июле 2022 г., и регулирует совместное использование радиочастотного спектра операторами связи. Поправки были приняты в первом чтении в июне 2023 г. Они должны обязать операторов связи совместно использовать БС в небольших населенных пунктах с численностью жителей до 1000 человек, в которых оказывают телекомуслуги не все федеральные операторы. Доминирующий оператор будет обязан обеспечить совместный доступ к своему оборудованию другим компаниям на договорных условиях, уточнил представитель Минцифры. Перечень таких населенных пунктов и участков автодорог будет утверждаться приказом Минцифры.