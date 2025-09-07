Силы ПВО сбили 210 беспилотников за сутки

Российские войска также поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах армии республики, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции противовоздушной обороны. Были также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников из-за рубежа в 149 районах. Атаки были совершены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.