Силы ПВО сбили 210 беспилотников за сутки

Ведомости

За сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 210 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа, а также три управляемые авиационные бомбы и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США. Об этом говорится в сводке Минобороны.

Российские войска также поразили объекты военно-промышленного комплекса (ВПК) и транспортной инфраструктуры Украины, используемые в интересах армии республики, а также места сборки, хранения и запуска беспилотников дальнего действия, склады вооружения и военной техники, военные аэродромы, две радиолокационные станции противовоздушной обороны. Были также поражены пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и наемников из-за рубежа в 149 районах. Атаки были совершены оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

В военном ведомстве также сообщили, что ВС РФ установили контроль над селом Хорошее в Днепропетровской области. Населенный пунктбыл взят при наступлении подразделений группировки войск «Восток».

