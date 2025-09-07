Ушаков: в Китае Путина встретили с особым расположением и вниманием

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил Зарубину, что тройное рукопожатие Путина, Си и премьер-министра Индии Нарендры Моди демонстрирует осознание тремя великими державами общности своих интересов по многим направлениям. По словам Лаврова, страны извлекают взаимную выгоду из сотрудничества в тех сферах, где их интересы совпадают, – в частности, речь о развитии экономики, решении социальных вопросов и повышении благосостояния граждан.