Ушаков: в Китае Путина встретили с особым расположением и вниманием
Президент России Владимир Путин во время его визита в Китай в конце августа – начале сентября был встречен с особым расположением и вниманием. Это очень важный знак, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков журналисту Павлу Зарубину, сообщают «Вести».
Среди таких знаков внимания Ушаков назвал исполнение на саммите ШОС в китайском Тяньцзине русской народной песни «Калинка-малинка» в честь прибытия Владимира Путина.
Ушаков подчеркнул, что подобных проявлений уважения со стороны китайских коллег и, главное, со стороны председателя КНР Си Цзиньпина было множество.
«Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один», – отметил помощник российского лидера.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил Зарубину, что тройное рукопожатие Путина, Си и премьер-министра Индии Нарендры Моди демонстрирует осознание тремя великими державами общности своих интересов по многим направлениям. По словам Лаврова, страны извлекают взаимную выгоду из сотрудничества в тех сферах, где их интересы совпадают, – в частности, речь о развитии экономики, решении социальных вопросов и повышении благосостояния граждан.