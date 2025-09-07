В ФРГ задумались о создании национального запаса равиоли на случай войны с РФ

Правительство Германии обязалось подготовить страну к возможной войне к 2029 г. – тогда, по мнению официальных лиц, Россия якобы может быть готова нанести удар по члену НАТО, пишет WP. Власти ФРГ, напоминает газета, пересмотрели вопросы расходов и долга для увеличения финансирования военных нужд, страна также работает над наращиванием оборонного производства и начинает масштабную кампанию по набору в армию.