В ФРГ задумались о создании национального запаса равиоли на случай войны с РФ

Ведомости

Германия на фоне опасений начала военного конфликта с Россией обдумывает создание национального запаса консервов, например, консервированных равиоли и чечевицы. Пересмотреть запасы и включить в них больше готовых к употреблению блюд предложил министр сельского хозяйства и продовольствия Германии Алоис Райнер, пишет The Washington Post (WP).

Правительство Германии обязалось подготовить страну к возможной войне к 2029 г. – тогда, по мнению официальных лиц, Россия якобы может быть готова нанести удар по члену НАТО, пишет WP. Власти ФРГ, напоминает газета, пересмотрели вопросы расходов и долга для увеличения финансирования военных нужд, страна также работает над наращиванием оборонного производства и начинает масштабную кампанию по набору в армию.

«Следующий в списке: стратегический резерв равиоли», – говорится в материале.

План министра сельского хозяйства предполагает создание «национального резерва готовых продуктов, которые можно употребить сразу после разогрева», например, консервированных равиоли и чечевицы. В подкасте Politico Berlin Playbook он заявил, что ситуация с безопасностью в Германии заставляет всех задуматься и важно, чтобы помимо поставок военной техники продовольственная безопасность также была обеспечена.

Десятилетиями резервы Германии на случай чрезвычайной ситуации состояли в основном из необработанных основных продуктов питания, таких как зерновые и чечевица, пишет газета. Однако Райнер считает, что их создание в условиях кризиса занимает слишком много времени. 

Предложение министра обойдется в $105 млн и будет зависеть от крупных продовольственных сетей. Инициативу в целом поддержали, но ее скептики, как пишет издание, предупреждают о препятствиях, среди которых ограниченный срок годности и логистические и финансовые затраты на регулярное пополнение.

