Пропавшего в Латвии офицера из Канады нашли мертвым

Уорент-офицер, участвовавший в операции НАТО «Уверенность» (Reassurance), был найден мертвым 5 сентября. Он пропал в Латвии за несколько дней до смерти, 2 сентября. По данным канадских военных, Холл был техником по обслуживанию транспортных средств в 408-й тактической вертолетной эскадрилье в Эдмонтоне и служил в авиационном батальоне многонациональной бригады НАТО «Латвия», он пропал без вести недалеко от военной базы в Адажи.