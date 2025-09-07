Газета
Пропавшего в Латвии офицера из Канады нашли мертвым

Военнослужащий вооруженных сил Канады Джордж Холл найден мертвым в Латвии после четырех дней поисков, пишет Reuters со ссылкой на заявление канадских военных. Холл служил в вооруженных силах страны почти 20 лет. 

Уорент-офицер, участвовавший в операции НАТО «Уверенность» (Reassurance), был найден мертвым 5 сентября. Он пропал в Латвии за несколько дней до смерти, 2 сентября. По данным канадских военных, Холл был техником по обслуживанию транспортных средств в 408-й тактической вертолетной эскадрилье в Эдмонтоне и служил в авиационном батальоне многонациональной бригады НАТО «Латвия», он пропал без вести недалеко от военной базы в Адажи. 

По данным Reuters, военная полиция армии Канады помогает властям Латвии в расследовании обстоятельств смерти офицера. При этом официальные лица заявили об отсутствии признаков того, что инцидент «представляет повышенную угрозу безопасности» военнослужащих.

