Трамп сообщил о плодотворном разговоре с Токаевым

Ведомости

Президент США Дональд Трамп провел разговор с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Глава Белого дома охарактеризовал переговоры как плодотворные, сообщает Devdiscourse.

Отмечается, что ранее Токаев выразил готовность к конструктивному обсуждению торговых вопросов после введения США 25%-ной пошлины на казахстанские товары. В материале указано, что двусторонние отношения, которые «в 2017 г. укрепились благодаря стратегическому партнерству, сосредоточены на вопросах безопасности и торгового сотрудничества».

Отмечается также, что в 2024 г. товарооборот между США и Казахстаном достиг $4,2 млрд. В основном Казахстан поставляет сырую нефть, которая составляет 56,2% его товарооборота с США, а также уран, серебро и ферросплавы.

