Граждане России смогут получить визу США только в Варшаве и Астане

Теперь получить американскую визу граждане России смогут только в посольствах США в Варшаве (Польша) и Астане (Казахстан). Граждане Белоруссии могут при получении документов обращаться в Варшаву и Вильнюс (Литва), украинцы — в Варшаву и Краков (Польша). Ранее назначенные собеседования в других городах остаются в силе, однако оплаченные консульские сборы за аннулированные заявки не подлежат возврату или переносу.