Политика

Граждане России смогут получить визу США только в Варшаве и Астане

Ведомости

Госдепартамент США с 6 сентября ввел новые правила оформления неиммиграционных виз для граждан России, Белоруссии и Украины. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на Госдеп.

Граждане стран, где США не выдают неиммиграционные визы, должны обращаться за ними в специально назначенные посольства или консульства. В число таких стран входят Россия, Белоруссия и Украина.

Теперь получить американскую визу граждане России смогут только в посольствах США в Варшаве (Польша) и Астане (Казахстан). Граждане Белоруссии могут при получении документов обращаться в Варшаву и Вильнюс (Литва), украинцы — в Варшаву и Краков (Польша). Ранее назначенные собеседования в других городах остаются в силе, однако оплаченные консульские сборы за аннулированные заявки не подлежат возврату или переносу.

Нормы не распространяются на визы категорий A, G, C-2, C-3, NATO, дипломатические и официальные разрешения. В исключительных случаях — гуманитарные кризисы, медицинские показания или внешнеполитические причины — возможны индивидуальные решения.

