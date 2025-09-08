В Стамбуле начались массовые протесты
Жители Стамбула собрались перед зданием штаб-квартиры оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) в знак протеста против решения суда о «превентивном приостановлении деятельности партии и назначении временного совета». Об этом пишет Hurriyet.
Отмечается, что молодежное отделение НРП в Стамбуле созвало митинг перед зданием штаб-квартиры в 23:00, чтобы выразить поддержку партии и Озгюру Челику, который был отстранен от должности председателя провинции Стамбул. Это произошло после назначения временного правления и отстранения избранного на съезде НРП председателя и руководства.
По словам министра юстиции Йылмаза Тунча, главная прокуратура Стамбула начала судебное расследование «инцидентов, произошедших перед зданием штаб-квартиры НРП в Стамбуле, и действий лиц, опубликовавших провокационные посты в социальных сетях».
7 октября лидер Народно-республиканской партии (НРП, 137 мандатов из 600 в парламенте) Озгюр Озель сообщил Nefes, что не планирует создавать новую партию в случае назначения столичным судом внешнего попечителя для возглавляемой им политической силы. Его заявление последовало спустя несколько дней после того, как суд, использовав институт внешнего попечителя, отстранил от должности руководителя стамбульского отделения НРП Озгюра Челика и назначил вместо него временный управляющий совет.
2 сентября стамбульский гражданский суд отстранил Челика от исполнения обязанностей руководителя партийной ячейки. Основанием стали возможные нарушения на местной партийной конференции НРП в октябре 2023 г., в ходе которой он якобы подкупил делегатов, чтобы избраться на должность председателя. Вместо Челика суд назначил временную администрацию во главе с другим членом партии, Гюрселем Текином.