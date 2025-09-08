В Стамбуле начались массовые протесты

7 октября лидер Народно-республиканской партии (НРП, 137 мандатов из 600 в парламенте) Озгюр Озель сообщил Nefes, что не планирует создавать новую партию в случае назначения столичным судом внешнего попечителя для возглавляемой им политической силы. Его заявление последовало спустя несколько дней после того, как суд, использовав институт внешнего попечителя, отстранил от должности руководителя стамбульского отделения НРП Озгюра Челика и назначил вместо него временный управляющий совет.