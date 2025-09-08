Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина

15 августа в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров в узком составе прошла в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Глава Белого дома позже говорил, что Вашингтон был бы в опасности, если бы он и Путин не достигли взаимопонимания.