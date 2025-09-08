Газета
Кадыров назвал Трампа давним поклонником Путина

Ведомости

Президент США Дональд Трамп является давним поклонником российского лидера Владимира Путина. Такое мнение выразил глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью «РИА Новости».

По словам Кадырова, на сегодняшний день Путин представляет собой единственного мирового лидера в полном смысле этого слова и главы других государств мечтают о встрече с ним.

«Трамп же под предлогом переговоров просто захотел встретиться с ним [Путиным], используя свое служебное положение», – сказал Кадыров.

15 августа в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров в узком составе прошла в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Глава Белого дома позже говорил, что Вашингтон был бы в опасности, если бы он и Путин не достигли взаимопонимания.

