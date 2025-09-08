Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации конвенции по предупреждению пытокПрезидент согласился с предложением правительства
Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную думу законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
В пояснительной записке причиной указаны дискриминационные обстоятельства блокировки Советом Европы процесса избрания нового члена от РФ в Европейский комитет. Россия не представлена в нем с декабря 2023 г. и не может полноправно и полноценно участвовать в работе мониторингового механизма. Это нарушает представительные права государства и подрывает установленный самой Европейской конвенцией механизм взаимного мониторинга соблюдения международных обязательств защиты от пыток и иного бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.
25 августа правительство РФ выпустило постановление о представлении президенту для внесения в Госдуму предложения о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток. Документ был подписан 23 августа.
29 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что денонсация Европейской конвенции не нанесет никакого ущерба российским гражданам. Она напомнила, что Россия остается приверженной своим международным обязательствам в области прав человека.
Россия подписала Европейскую конвенцию 28 февраля 1996 г. в Страсбурге. Документ был ратифицирован 28 марта 1998 г. и вступил в силу для России в сентябре 1998 г. Члены Европейского комитета по предупреждению пыток могут посещать отдельные страны для проведения проверок. Помимо тюрем возможно посещение любых мест, где находятся люди, лишенные свободы. Среди них – отделы полиции, психиатрические больницы, места заключения в военных частях и др.