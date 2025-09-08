На Ставрополье ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов
В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали гражданина Азербайджана за подготовку терактов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным службы безопасности, задержанный сам вступил в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации и по заданию ее главарей провел детальную разведку объектов, предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов. В том числе он изучил административные здания силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ставрополе и Ессентуках.
Гражданин Азербайджана приобрел компоненты для самодельных взрывных устройств и спрятал их в тайнике, сообщило ФСБ. Он намеревался использовать знания, которые приобрел в период службы в спецподразделения вооруженных сил Азербайджана. Компоненты изъяли, вместе с ними – средства связи и электронные носители информации со сведениями, изобличающими его противоправную деятельность в интересах украинской террористической организации.
Следственный отдел УФСБ по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по ст. 30 и ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Максимальное наказание по статье – пожизненное лишение свободы.