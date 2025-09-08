На Ставрополье ФСБ задержала гражданина Азербайджана за подготовку терактов

По данным службы безопасности, задержанный сам вступил в состав запрещенной в РФ украинской террористической организации и по заданию ее главарей провел детальную разведку объектов, предполагаемых для совершения диверсионно-террористических актов. В том числе он изучил административные здания силовых ведомств и транспортной инфраструктуры в Ставрополе и Ессентуках.