Лавров: Запад поражает неспособностью сделать выводы из истории России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не извлек уроков из истории о невозможности подчинить Россию. Об этом он сказал на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Прямую трансляцию мероприятия ведет МИД РФ.
«Меня поражает, что Запад никак не может сделать выводы из многовековой истории в контексте своих многократных попыток Россию приструнить, подчинить, наказать», – сказал Лавров.
Глава МИД подчеркнул: «Не на тех напали».
Он также отметил, что Россия не стремится к мести и не намерена отталкивать бывших западных партнеров. По словам министра, если они захотят вернуться и работать в РФ, их здесь не будут отвергать, но власти учтут, что в прошлый раз они ушли «по команде политического руководства».