Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: Запад поражает неспособностью сделать выводы из истории России

Ведомости

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад не извлек уроков из истории о невозможности подчинить Россию. Об этом он сказал на встрече со студентами и преподавателями МГИМО. Прямую трансляцию мероприятия ведет МИД РФ.

«Меня поражает, что Запад никак не может сделать выводы из многовековой истории в контексте своих многократных попыток Россию приструнить, подчинить, наказать», – сказал Лавров.

Глава МИД подчеркнул: «Не на тех напали».

Он также отметил, что Россия не стремится к мести и не намерена отталкивать бывших западных партнеров. По словам министра, если они захотят вернуться и работать в РФ, их здесь не будут отвергать, но власти учтут, что в прошлый раз они ушли «по команде политического руководства».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь