Токаев предложил создать в Казахстане однопалатный парламент
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента предложил сделать его однопалатным и решить этот вопрос с помощью референдума, передает агентство Kazinform.
«Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 г. можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию», – подчеркнул глава государства.
Токаев отметил, что при утверждении решения парламент следует избирать строго по партийным спискам. Он добавил, что с учетом длительности процедуры у политических партий будет достаточно времени для тщательной подготовки к конкурентной борьбе.
По словам президента, вопрос носит серьезный характер, поэтому при его решении нельзя торопиться. Он напомнил, что существующий сейчас парламент Казахстана (состоит из сената и мажилиса) существует с 1995 г. Парламентская реформа должна быть обсуждена гражданами, и экспертами, и, «конечно, в действующем парламенте», уточнил Токаев.