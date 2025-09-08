Газета
Токаев предложил создать в Казахстане однопалатный парламент

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента предложил сделать его однопалатным и решить этот вопрос с помощью референдума, передает агентство Kazinform.

«Полагаю, на проведение дискуссии, с учетом неординарного характера реформы, уйдет не менее года, после чего в 2027 г. можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в конституцию», – подчеркнул глава государства.

Токаев отметил, что при утверждении решения парламент следует избирать строго по партийным спискам. Он добавил, что с учетом длительности процедуры у политических партий будет достаточно времени для тщательной подготовки к конкурентной борьбе.

По словам президента, вопрос носит серьезный характер, поэтому при его решении нельзя торопиться. Он напомнил, что существующий сейчас парламент Казахстана (состоит из сената и мажилиса) существует с 1995 г. Парламентская реформа должна быть обсуждена гражданами, и экспертами, и, «конечно, в действующем парламенте», уточнил Токаев.

