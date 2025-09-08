В Энергодаре зафиксирован массовый налет дронов ВСУ

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. Три беспилотника были нейтрализованы в Тульской области, два – в Смоленской. По одному БПЛА российские военные сбили в Брянской и Рязанской областях.