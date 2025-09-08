В Энергодаре зафиксирован массовый налет дронов ВСУ
В Энергодаре Запорожской области зафиксирован массовый налет дронов вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Максим Пухов в своем Telegram-канале.
По его словам, уже было сбито три беспилотника, два – подавлены системой радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Пухов подчеркнул, что налет продолжается и находиться на открытой местности небезопасно.
1 сентября в Энергодаре не менее трех украинских беспилотников атаковали жилые дома. По словам Пухова, пострадавших нет.
За ночь дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь украинских беспилотников над регионами России. Три беспилотника были нейтрализованы в Тульской области, два – в Смоленской. По одному БПЛА российские военные сбили в Брянской и Рязанской областях.