МИД: у России есть право ответить на атаку по детской площадке в Донецке
Очевидна нацеленность Украины на эскалацию вооруженного противостояния и срыв любых попыток мирного урегулирования, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии в связи с атакой ВСУ по детской площадке в Донецке.
Она подчеркнула, что Россия оставляет за собой право дать адекватный ответ на эту атаку.
«При этом наша принципиальная приверженность конструктивному поиску путем мирного урегулирования через диалог остается неизменной», – сказала Захарова.
Она также призвала международное сообщество дать адекватную оценку подобным действиям со стороны Киева. Молчание в ответ на варварство представитель МИДа назвала проявлением пособничества.
7 сентября ВСУ нанесли несколько ударов по парку «Гулливер» в Калининском районе Донецка. Парк был открыт недавно, а удар украинской стороны пришелся по его центральной части. По данным МИДа, в результате детонации доставленных беспилотником зарядов получили ранения шесть человек, в том числе ребенок.