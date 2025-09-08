Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Непале в ходе протестов против блокировки соцсетей погибли 19 человек

Ведомости

В Непале не менее 19 человек погибли и десятки получили ранения в ходе протестов, вызванных недовольством молодежи запретом соцсетей. Об этом сообщает BBC.

По данным полиции Катманду, в столице погибли 17 человек. Еще двое человек были убиты в восточном городе Итахари. Столкновения начались после того, как протестующие попытались проникнуть на закрытую территорию рядом с парламентом и полиция применила слезоточивый газ, водометы, дубинки и резиновые пули.

Министр внутренних дел Рамеш Лекхак подал в отставку 8 сентября после гибели людей во время протестов.

Столкновения из-за запрета соцсетей в Непале привели к десяткам погибших
По меньшей мере 20 человек погибли и еще более 250 получили ранения в ходе ожесточенных столкновений молодежи с полицией в Непале, сообщает India Today. 8 сентября тысячи студентов и школьников вышли на улицы страны в знак протеста против коррупции и запрета правительством свыше 20 социальных сетей. В Катманду у здания парламента состоялась акция «Революция поколения Z». Как отмечает Al Jazeera, полиция открыла огонь боевыми патронами по участникам демонстрации, а также применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.
1  / 10

По меньшей мере 20 человек погибли и еще более 250 получили ранения в ходе ожесточенных столкновений молодежи с полицией в Непале, сообщает India Today. 8 сентября тысячи студентов и школьников вышли на улицы страны в знак протеста против коррупции и запрета правительством свыше 20 социальных сетей. В Катманду у здания парламента состоялась акция «Революция поколения Z». Как отмечает Al Jazeera, полиция открыла огонь боевыми патронами по участникам демонстрации, а также применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. / EPA / TASS

Протесты возникли после того, как власти заблокировали 26 платформ социальных сетей, обвинив их в несоблюдении сроков регистрации в министерстве связи и информационных технологий. Пользователи столкнулись с ограничением доступа, хотя часть из них продолжают использовать VPN для обхода блокировки.

Многие жители страны отмечают, что главным поводом для выхода на улицы стала не блокировка соцсетей, а недовольство коррупцией и неспособностью правительства решить долгосрочные экономические проблемы. Демонстранты не намерены прекращать акции до тех пор, пока не добьются пересмотра решений.

Посольство России в Непале призвало граждан РФ соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на улицы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь