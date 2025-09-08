В Непале в ходе протестов против блокировки соцсетей погибли 19 человек
В Непале не менее 19 человек погибли и десятки получили ранения в ходе протестов, вызванных недовольством молодежи запретом соцсетей. Об этом сообщает BBC.
По данным полиции Катманду, в столице погибли 17 человек. Еще двое человек были убиты в восточном городе Итахари. Столкновения начались после того, как протестующие попытались проникнуть на закрытую территорию рядом с парламентом и полиция применила слезоточивый газ, водометы, дубинки и резиновые пули.
Министр внутренних дел Рамеш Лекхак подал в отставку 8 сентября после гибели людей во время протестов.
Протесты возникли после того, как власти заблокировали 26 платформ социальных сетей, обвинив их в несоблюдении сроков регистрации в министерстве связи и информационных технологий. Пользователи столкнулись с ограничением доступа, хотя часть из них продолжают использовать VPN для обхода блокировки.
Многие жители страны отмечают, что главным поводом для выхода на улицы стала не блокировка соцсетей, а недовольство коррупцией и неспособностью правительства решить долгосрочные экономические проблемы. Демонстранты не намерены прекращать акции до тех пор, пока не добьются пересмотра решений.
Посольство России в Непале призвало граждан РФ соблюдать осторожность и воздержаться от выхода на улицы.