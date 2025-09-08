В Непале в ходе протестов против блокировки соцсетей погибли 19 человек

1 / 10

По меньшей мере 20 человек погибли и еще более 250 получили ранения в ходе ожесточенных столкновений молодежи с полицией в Непале, сообщает India Today. 8 сентября тысячи студентов и школьников вышли на улицы страны в знак протеста против коррупции и запрета правительством свыше 20 социальных сетей. В Катманду у здания парламента состоялась акция «Революция поколения Z». Как отмечает Al Jazeera, полиция открыла огонь боевыми патронами по участникам демонстрации, а также применила слезоточивый газ, водометы и резиновые пули. / EPA / TASS