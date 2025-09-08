FT: США прекратили действие меморандумов «о борьбе с дезинформацией» с ЕС
США проинформировали страны Евросоюза о том, что Вашингтон прекращает действие меморандумов о взаимопонимании в сфере «борьбы с дезинформацией третьих стран». В перечень таких государств входят, в том числе, Россия, Китай и Иран. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Как пишет газета, меморандумы были направлены на выработку единого подхода к выявлению и разоблачению вредоносной информации, распространяемой иностранными правительствами с целью посеять хаос.
Собеседники FT рассказали, что Вашингтон принял такое решение после того, как администрация президента США Дональда Трампа упразднила правительственные агентства, которые занимались защитой честности выборов в стране и борьбой с иностранным пагубным влиянием внутри и за рубежом.
Бывший глава центра глобального взаимодействия (ЦГВ, подразделение госдепартамента) Джеймс Рубин назвал этот шаг односторонним актом разоружения в информационной войне с Россией и Китаем.
Центр был создан в 2011 г. Его целью обозначалась борьба с пропагандой терроризма и насильственного экстремизма в интернете. Позже его задачи расширились и стали включать отслеживание и разоблачение кампаний по дезинформации за рубежом.
Подразделение закрыли в декабре 2024 г. после того, как республиканцы в конгрессе заблокировали попытки продлить полномочия агентства. Его функции были временно переданы отделу госдепартамента, который был закрыт администрацией Трампа в апреле. Расторжение меморандумов о взаимопонимании – последний шаг в прекращении программы.