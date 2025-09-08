FT: США прекратили действие меморандумов «о борьбе с дезинформацией» с ЕС

США проинформировали страны Евросоюза о том, что Вашингтон прекращает действие меморандумов о взаимопонимании в сфере «борьбы с дезинформацией третьих стран». В перечень таких государств входят, в том числе, Россия, Китай и Иран. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.