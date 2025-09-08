Газета
Главная / Политика /

Путин наградил Герасимова орденом Мужества

Ведомости

Президент России Владимир Путин наградил начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова орденом Мужества. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале нормативно-правовых актов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества генерала армии Герасимова Валерия Васильевича», – сказано в указе.

8 сентября Герасимову исполнилось 70 лет. Он является командующим объединенной группировкой войск в зоне проведения специальной военной операции.

