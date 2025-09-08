Захарова высмеяла слова Кулебы о «советизации» на Украине

Кулеба в Corriere della Sera заявил, что уехал в Польшу на фоне решения украинских властей запретить выезд из страны бывшим дипломатам. По мнению экс-министра, цель указа – ограничить свободу слова: «Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства».