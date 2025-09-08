Захарова высмеяла слова Кулебы о «советизации» на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявления бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, опубликованные в итальянской газете Corriere della Sera.
Кулеба рассказал, что указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий выезд за границу для бывших дипломатов, показывает наличие в украинских властных структурах «советизации», когда любое свободное выражение мнения за рубежом воспринимается как потенциальная угроза государству. Он подчеркнул, что его собственная профессиональная и финансовая деятельность напрямую зависит от международных поездок, которые теперь ограничены.
Захарова отметила, что слова Кулебы подтверждают, по ее мнению, тенденцию к усилению авторитаризма украинского руководства, а также свидетельствуют о существенных проблемах с внутренней демократией. «То есть декоммунизация, объявленная Зеленским, привела, по словам его бывшего министра, к советизации? Заговор в дурдоме», – отметила она.
Кулеба в Corriere della Sera заявил, что уехал в Польшу на фоне решения украинских властей запретить выезд из страны бывшим дипломатам. По мнению экс-министра, цель указа – ограничить свободу слова: «Зеленский и его окружение не хотят, чтобы мы выезжали за границу и говорили то, что, по их мнению, может противоречить линии правительства».