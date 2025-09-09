Газета
Кобяков: разведка ФРГ снимала с рейсов ехавших на ПМЭФ немцев

Немецкая разведка снимала с рейсов граждан Германии, которые направлялись в Россию для участия в XXVIII Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Об этом заявил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков в беседе с «РИА Новости».

По словам Кобякова, такие действия свидетельствуют о проблемах с демократией в Германии. Он также выразил мнение, что США теперь чаще направляют на международные форумы разведчиков, которые под прикрытием бизнес-интересов пытаются решать иные задачи. Кобяков подчеркнул, что в России работают специальные службы, которые знают, как действовать в подобных ситуациях.

ПМЭФ-2025 проходил с 18 по 21 июня. Его ключевой темой стало «Общие ценности – основа роста в многополярном мире». В программе, включившей более 150 мероприятий, приняли участие свыше 600 российских и зарубежных спикеров. На форуме побывали представители 137 стран и территорий. Главным событием стала пленарная сессия, где выступил президент России Владимир Путин. 

