По словам Кобякова, такие действия свидетельствуют о проблемах с демократией в Германии. Он также выразил мнение, что США теперь чаще направляют на международные форумы разведчиков, которые под прикрытием бизнес-интересов пытаются решать иные задачи. Кобяков подчеркнул, что в России работают специальные службы, которые знают, как действовать в подобных ситуациях.