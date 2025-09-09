Лукашенко подтвердил готовность посетить КНДР

Лукашенко отметил, что после провозглашения суверенного государства в 1948 г. КНДР «прошла через многочисленные испытания, которые только укрепили дух вашего народа и позволили ему сохранить свою субъектность и уникальную идентичность». Президент Белоруссии назвал историю развития отношений между Минском и Пхеньяном «примером миролюбивого взаимодействия, основанного на принципах дружбы, стремления к равноправному диалогу, схожести моральных и культурных ценностей».