Лукашенко подтвердил готовность посетить КНДР
Президент Белоруссии Александр Лукашенко от себя и от имени граждан поздравил председателя Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына с Днем образования КНДР. Он также подтвердил готовность посетить Северную Корею в «ближайшее удобное для сторон время», чтобы вывести межгосударственные связи на качественно новый уровень. Об этом сообщается на сайте белорусского лидера.
Лукашенко отметил, что после провозглашения суверенного государства в 1948 г. КНДР «прошла через многочисленные испытания, которые только укрепили дух вашего народа и позволили ему сохранить свою субъектность и уникальную идентичность». Президент Белоруссии назвал историю развития отношений между Минском и Пхеньяном «примером миролюбивого взаимодействия, основанного на принципах дружбы, стремления к равноправному диалогу, схожести моральных и культурных ценностей».
3 сентября во время парада к 80-летию победы в войне сопротивления японским захватчикам и окончания Второй мировой войны в Пекине Ким Чен Ын пообщался с Лукашенко и пригласил его посетить Северную Корею в любое удобное время.