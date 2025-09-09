В Непале запустили бесплатные автобусы для туристов на фоне протестов
Совет по туризму Непала совместно с полицией запустил движение шаттл-автобусов с бесплатным проездом для иностранных граждан. Транспорт будет курсировать от аэропорта до гостиниц Катманду и обратно, сообщили в посольстве России в Непале.
Представители посольства указали три маршрута для автобусов. К ним также добавлены имена и номера телефонов специальных помощников, к которым можно обратиться с вопросами напрямую.
Агентство Reuters со ссылкой на министра связи и информационных технологий Непала Притхви Суббу Гурунга писало, что правительство страны отменило запрет на социальные сети после массовых протестов, в ходе которых погибли 19 человек. При этом в Катманду ввели бессрочный комендантский час, на фоне которого и были запущены шаттл-автобусы. Меры необходима, по словам министра, чтобы не допустить новых акций протестов.
9 сентября стало известно, что премьер-министр Непала Кхадга Прасад Шарма Оли подал в отставку. По данным Reuters, причиной стало нарушение участниками антикоррупционных демонстраций бессрочного комендантского часа и их вступление в столкновения с полицией. Президент принял решение премьера.
Блокировка соцсетей, таких как Facebook, YouTube, X, Reddit, LinkedIn и др., действовала в Непале с начала сентября. По данным властей, владельцы онлайн-платформ не прошли обязательную регистрацию до 28 августа. Запрет вызвал массовые протесты.