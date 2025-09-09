В Непале запустили бесплатные автобусы для туристов на фоне протестов

Агентство Reuters со ссылкой на министра связи и информационных технологий Непала Притхви Суббу Гурунга писало, что правительство страны отменило запрет на социальные сети после массовых протестов, в ходе которых погибли 19 человек. При этом в Катманду ввели бессрочный комендантский час, на фоне которого и были запущены шаттл-автобусы. Меры необходима, по словам министра, чтобы не допустить новых акций протестов.