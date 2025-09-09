В Эфиопии открыли крупнейшую африканскую ГЭС

Отмечается, что работа новой ГЭС приведет к нестабильности в регионе. Агентство напомнило, что в Эфиопии проживают более 120 млн человек. Страна рассматривает строительство плотины «Возрождение» стоимостью $5 млрд на притоке реки Нил как «ключевой элемент реализации своих экономических амбиций». После запуска первой турбины в 2022 г. мощность плотины постепенно увеличивалась, и 9 сентября она достигла максимального значения в 5150 МВт. Это уравнивает сооружение с 20 крупнейшими гидроэлектростанциями мира, отмечает Reuters.