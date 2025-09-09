Газета
Главная / Политика /

В Эфиопии открыли крупнейшую африканскую ГЭС

Ведомости

В Эфиопии официально открыли крупнейшую в Африке гидроэлектростанцию. Она обеспечит электроэнергией миллионы жителей страны, но усугубит разногласия с Египтом, расположенным ниже по течению, сообщает Reuters.

Отмечается, что работа новой ГЭС приведет к нестабильности в регионе. Агентство напомнило, что в Эфиопии проживают более 120 млн человек. Страна рассматривает строительство плотины «Возрождение» стоимостью $5 млрд на притоке реки Нил как «ключевой элемент реализации своих экономических амбиций». После запуска первой турбины в 2022 г. мощность плотины постепенно увеличивалась, и 9 сентября она достигла максимального значения в 5150 МВт. Это уравнивает сооружение с 20 крупнейшими гидроэлектростанциями мира, отмечает Reuters.

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али заявил для «суданских и египетских братьев», что Эфиопия построила плотину для процветания, обеспечения электроэнергией всего региона и «изменения истории чернокожих людей».

«Уж точно не для того, чтобы навредить своим братьям», – подчеркнул он.

По словам Абия, Эфиопия будет использовать энергию для улучшения доступа эфиопов к электричеству и экспорта излишков электроэнергии в регион.

