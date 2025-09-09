Лавров назвал «дурью» заявления об атаке на самолет фон дер Ляйен
Сообщения о якобы атаке России на самолет председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен являются «дурью». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По словам министра, «недавно совсем Урсулу фон дер Ляйен чуть мы "не угробили", которая летала тут на самолете или вертолете по разным государствам, науськивая их против нашей страны».
«И вдруг заявили, что Россия "выключила" GPS и самолет или вертолет мог потерпеть крушение. Потом сами же, кстати сказать, представители Евросоюза эту дурь дезавуировали», – сказал он (цитата по ТАСС).
В начале сентября Bloomberg сообщил, что самолет фон дер Ляйен совершил посадку в аэропорту Пловдива из-за глушения сигнала GPS. Позже сервис Flightradar24 опроверг эти сообщения.