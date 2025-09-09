Мэр Катманду назвал роспуск парламента одним из условий начала переговоров
Мэр Катманду Балендра Шах заявил, что роспуск парламента является условием для начала переговоров властей и протестующих в Непале. Об этом он написал в социальной сети Х.
«Теперь нам с вами нужно набраться терпения. Вашему поколению придется возглавить страну. Будьте готовы!» – написал Шах.
Он также предупредил протестующих, что нужно быть готовыми к переговорам с командующим армией.
Ранее непальские протестующие потребовали назначить Шаха исполняющим обязанности премьер-министра после отставки Шармы Оли.
Волнения в Непале начались после запрета ряда соцсетей и мессенджеров. 8 сентября в Катманду и других городах акции переросли в столкновения с полицией. По данным India Today, погибли 22 человека, более 250 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час и привлекли военных.
9 сентября правительство отменило блокировку соцсетей, но это не остановило протесты. Митингующие подожгли здание парламента и атаковали дома высокопоставленных политиков. Позже 20 депутатов от Республиканской социалистической партии (RSP) объявили о сложении полномочий. За ними последовал премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли. В СМИ также появились сообщения об отставке президента Рама Чандры Паудела, но в его офисе эту информацию не подтвердили.