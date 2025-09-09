В Нью-Йорке усиливают охрану объектов после израильского удара по Катару
Полиция Нью-Йорка сообщила о усилении охраны дипломатических, культурных и религиозных объектов города из-за израильского удара по Катару. Об этом Нью-йоркская полиция сообщила в заявлении в сети Х.
«Мы отслеживаем ситуацию, разворачивающуюся в Катаре. Из предосторожности мы направляем дополнительные ресурсы к религиозным, культурным и дипломатическим объектам по всему Нью-Йорку и координируем действия с нашими федеральными партнерами. Мы продолжим следить за возможным влиянием ситуации на город», – говорится в заявлении.
9 сентября Ynet со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что Израиль согласовал с США атаку по Дохе, столице Катара. При этом министры кабинета по вопросам политики и безопасности не были заранее проинформированы о нападении, оно было одобрено небольшим военным кабинетом.
Ранее 9 сентября в аккаунте офиса премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в соцсети X заявили, что Израиль самостоятельно спланировал и осуществил операцию по ликвидации руководства палестинской группировки «Хамас» в Катаре.
9 сентября телеканал Al Arabiya сообщил, что при ударе Израиля по Дохе мог быть убит один из лидеров «Хамаса» Халиль аль-Хайя. Чиновник в Израиле в разговоре с телеканалом отметил, что это и было целью атаки.
9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки.
Телеканал Al Jazeera сообщал, что целью была переговорная делегация движения, которая обсуждала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.