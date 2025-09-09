Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Нью-Йорке усиливают охрану объектов после израильского удара по Катару

Ведомости

Полиция Нью-Йорка сообщила о усилении охраны дипломатических, культурных и религиозных объектов города из-за израильского удара по Катару. Об этом Нью-йоркская полиция сообщила в заявлении в сети Х.

«Мы отслеживаем ситуацию, разворачивающуюся в Катаре. Из предосторожности мы направляем дополнительные ресурсы к религиозным, культурным и дипломатическим объектам по всему Нью-Йорку и координируем действия с нашими федеральными партнерами. Мы продолжим следить за возможным влиянием ситуации на город», – говорится в заявлении.

9 сентября Ynet со ссылкой на израильского чиновника сообщило, что Израиль согласовал с США атаку по Дохе, столице Катара. При этом министры кабинета по вопросам политики и безопасности не были заранее проинформированы о нападении, оно было одобрено небольшим военным кабинетом.

Ранее 9 сентября в аккаунте офиса премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в соцсети X заявили, что Израиль самостоятельно спланировал и осуществил операцию по ликвидации руководства палестинской группировки «Хамас» в Катаре.

9 сентября телеканал Al Arabiya сообщил, что при ударе Израиля по Дохе мог быть убит один из лидеров «Хамаса» Халиль аль-Хайя. Чиновник в Израиле в разговоре с телеканалом отметил, что это и было целью атаки.

9 сентября Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что целью была переговорная делегация движения, которая обсуждала предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня в секторе Газа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте