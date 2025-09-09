Ливан осудил израильские удары по Катару
Международное сообщество обязано положить конец агрессии Израиля в Ближневосточном регионе, заявил премьер-министр Ливана Наваф Салам.
«Правительство Ливана самым решительным образом осуждает нападение Израиля на братское государство Катар. Это грубое нарушение суверенитета и международных законов», – написал Салам в соцсети Х. Премьер отметил, что Ливан выражает полную солидарность с руководством, правительством и народом Катара в противодействии агрессии.
9 августа Израиль нанес удар по предполагаемому штабу организации «Хамас» в Дохе. Целью атаки были высокопоставленные чиновники палестинской группировки. Армия обороны Израиля в своем Telegram-канале подтвердила удар. Там отметили, что целью было высшее руководство «Хамаса», которое причастно к организации атаки на Израиль 7 октября 2023 г.
В Саудовской Аравии также выступили с осуждением действий Израиля в Катаре.
В заявлении сообщается, что продолжение «преступных нападений» может иметь серьезные последствия для региона. Эр-Рияд также предупредил, что подобные действия представляют угрозу безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.