США объявили вознаграждение до $10 млн за сведения об украинском хакере
США объявили о вознаграждении до $10 млн за информацию, которая поможет арестовать украинского киберпреступника Владимира Тимощука. Об этом сообщил главный заместитель пресс-секретаря госдепартамента США Томми Пиготт.
«Сегодня бюро международных дел по наркотикам и правоохранительной деятельности (INL) государственного департамента объявляет о вознаграждении до $10 млн в рамках программы вознаграждений за транснациональную организованную преступность (TOCRP) за информацию, которая приведет к аресту и/или осуждению украинского киберпреступника Владимира Викторовича Тимощука в любой стране», – говорится в заявлении.
Пиготт добавил, что бюро готово выплатить до $1 млн за сведения, способные привести к аресту или осуждению других ключевых лидеров группировок Nefilim, LockerGoga и MegaCortex, за исключением Тимощука и известного соучастника.
По данным обвинительного заключения в Нью-Йорке, с 2018 по 2021 г. Тимощук и его соучастники применяли программы-вымогатели Nefilim, LockerGoga и MegaCortex для атак на сотни компаний по всему миру, включая США, что нанесло им значительный финансовый ущерб, отмечается в заявлении.
По словам Пиготта, объявление о награде было подготовлено совместно с министерством юстиции США, ФБР, Европолом и партнерами из Германии, Франции и Норвегии.
Пиготт также отметил, что минюст рассекретил дополнительное обвинительное заключение против Тимощука, предъявив ему семь обвинений по делам о распространении программ-вымогателей. Он остается в розыске.