США объявили вознаграждение до $10 млн за сведения об украинском хакере

По данным обвинительного заключения в Нью-Йорке, с 2018 по 2021 г. Тимощук и его соучастники применяли программы-вымогатели Nefilim, LockerGoga и MegaCortex для атак на сотни компаний по всему миру, включая США, что нанесло им значительный финансовый ущерб, отмечается в заявлении.