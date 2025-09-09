МИД Белоруссии вызвал польского дипломата из-за закрытия границы
В МИД Белоруссии вызвали временного поверенного в делах Польши Кшиштофа Ожанна после решения Варшавы о закрытии всех погранпереходов с республикой. Об этом говорится в сообщении на сайте белорусского ведомства.
В министерстве также рассказали, что Ожанну выразили устный протест. В МИДе назвали такое решение незаконным, а также указали, что оно затрагивает всю границу Белоруссии с Европейским союзом (ЕС). Это может создать трудности для нормального функционирования международного движения, говорится в сообщении.
«Это очевидное злоупотребление своим географическим положением, “приватизация” границ ЕС и ЕАЭС, Запада и Востока», – заявили в министерстве.
Кроме того, в ведомстве заявили, что решение о закрытии границ выглядит безосновательным, а также может свидетельствовать о намерении Польши скрыть собственные действия. В белорусском МИДе считают, что подобные меры способствуют эскалации напряженности в регионе и создают риски для стабильности в международных отношениях.
9 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о закрытии всех погранпереходов с Белоруссией перед началом учений «Запад-2025». Он объяснил решение проведением учений и «вопросами государственной безопасности». Глава МВД республики Марчин Кервиньский позже заявил, что для Польши закрытие границ с Белоруссией является временной мерой.
Учения «Запад-2025» состоятся с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главной целью было поставлено «применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства». Министр обороны республики Виктор Хренин сообщал, что войска также отработают применение нового ракетного комплекса «Орешник».