МИД Белоруссии вызвал польского дипломата из-за закрытия границы

В министерстве также рассказали, что Ожанну выразили устный протест. В МИДе назвали такое решение незаконным, а также указали, что оно затрагивает всю границу Белоруссии с Европейским союзом (ЕС). Это может создать трудности для нормального функционирования международного движения, говорится в сообщении.