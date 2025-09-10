Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп сообщил об освобождении гражданки РФ Цурковой в Ираке

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил об освобождении гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой группировкой «Катаиб Хезболлах». Об этом он сообщил в своей сети Truth Social.

«Рад сообщить, что Элизавета Цурков, студентка Принстона, чья сестра является гражданкой США, только что была освобождена группировкой «Катаиб Хезболла»… и теперь находится в безопасности в американском посольстве в Ираке после многих месяцев пыток», – написал Трамп.

Он также призвал «Хамас» освободить всех заложников.

Цуркова была похищена в марте 2023 г. в одном из торговых районов Багдада, где расположены штаб-квартиры влиятельных шиитских партий, проиранских группировок и офисы службы безопасности Ирака. Правительство Израиля сообщало, что она поехала в Ирак по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США. Ответственность за похищение не взяла на себя ни одна вооруженная группировка, но, как пишет издание, американские и израильские СМИ обвиняли в этом группировку «Катаиб Хезболла», которая ранее была причастна к похищениям и убийствам иностранцев в Ираке.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте