Трамп сообщил об освобождении гражданки РФ Цурковой в Ираке

Цуркова была похищена в марте 2023 г. в одном из торговых районов Багдада, где расположены штаб-квартиры влиятельных шиитских партий, проиранских группировок и офисы службы безопасности Ирака. Правительство Израиля сообщало, что она поехала в Ирак по собственной инициативе для защиты докторской диссертации и научных исследований от Принстонского университета США. Ответственность за похищение не взяла на себя ни одна вооруженная группировка, но, как пишет издание, американские и израильские СМИ обвиняли в этом группировку «Катаиб Хезболла», которая ранее была причастна к похищениям и убийствам иностранцев в Ираке.