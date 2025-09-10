Силы ПВО сбили 122 украинских беспилотника над регионами России

Девять БПЛА были уничтожены в небе над Орловской областью и пять – над Калужской. Три беспилотника были сбиты в Рязанской области и по два – в Нижегородской, Ростовской и Тверской областях. Один БПЛА силы ПВО ликвидировали в Тульской области и 15 – над акваторией Черного моря.