Силы ПВО сбили 122 украинских беспилотника над регионами России

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 122 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа. Атаки были отражены с полуночи до 05:00 мск, говорится в сообщении Минобороны.

Больше всего БПЛА было перехвачено в Брянской области – 21 единица. Еще 17 беспилотников были уничтожены в Крыму и 12 – в Воронежской области. По 11 воздушных целей российские военные поразили в Белгородской, Курской областях, а также в Краснодарском крае.

Девять БПЛА были уничтожены в небе над Орловской областью и пять – над Калужской. Три беспилотника были сбиты в Рязанской области и по два – в Нижегородской, Ростовской и Тверской областях. Один БПЛА силы ПВО ликвидировали в Тульской области и 15 – над акваторией Черного моря.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Матвеево-Курганском районе из-за атаки беспилотников были эвакуированы 73 ребенка и пятеро воспитателей специальной школы-интерната. При падении беспилотника в здании были повреждены остекление и дверь запасного выхода. Двое взрослых из числа персонала были легко ранены, их доставили в больницу.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что атаки БПЛА были отражены в Воронеже, Борисоглебске и четырех районах региона. Пострадавших нет.

Ночью действовали ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Сочи, Нижнего Новгорода («Стригино»).

