Туск сообщил генсеку НАТО о нарушивших воздушное пространство Польши объектах
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил генсеку НАТО Марку Рютте «о текущей ситуации и мерах, принятых в отношении объектов, нарушивших наше воздушное пространство». Об этом он сообщил в соцсети X.
«Мы находимся в постоянном контакте», – сказал Туск.
В ночь на 10 сентября польский аэропорт «Жешув-Ясенка» и воздушное пространство над аэропортом «Люблин» были закрыты. Причиной стала «незапланированная военная активность».
Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о якобы российских ударах по объектам на Украине в ночь с 9 на 10 сентября. Было отмечено, что выполнены все процедуры для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. В небо поднялись польские и союзные самолеты, а «наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности».