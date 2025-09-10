Трамп допустил телефонный разговор с Путиным на этой или следующей неделе
Президент США Дональд Трамп не исключил, что у него состоится телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в ходе текущей недели или в начале следующей. Об этом он заявил прессе.
«Это произойдет. Я думаю, на этой неделе или в начале следующей недели», – сказал глава Белого дома, добавив, что имеет настрой на урегулирование украинского конфликта (цитата по ТАСС).
5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил aif.ru, что следующий раунд переговоров Путина и Трампа может состояться в ближайшее время. По словам представителя Кремля, новая встреча лидеров может быть организована так же быстро, как переговоры на Аляске.
Переговоры Путина и Трампа прошли 15 августа в городе Анкоридж. Встреча лидеров в узком составе состоялась в формате «три на три» и продолжалась 2 часа 45 минут. Американский лидер позже отметил, что Вашингтон был бы в опасности, если бы он и Путин не достигли взаимопонимания.