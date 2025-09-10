Туск проводит экстренное заседание с ответственными за безопасность министрами

В ночь на 10 сентября из-за «незапланированной военной активности» были закрыты польский аэропорт «Жешув-Ясенка» и воздушное пространство над аэропортом «Люблин». Оперативное командование вооруженных сил Польши сообщило о якобы российских ударах по объектам на Украине в ночь с 9 на 10 сентября. Отмечалось, что в небо поднялись польские и союзные самолеты, а «наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние высшей готовности».