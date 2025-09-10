Газета
Политика

Шотландия внедрит национальную учебную программу по кинопроизводству

Ведомости

В Шотландии официально запускается первая в мире национальная образовательная программа по кино и кинопроизводству, сообщила газета Variety. В ней смогут поучаствовать дети от трех до 18 лет.

Как отмечает издание, авторами программы стали компании Screen Scotland, Education Scotland и правительство Шотландии. Она будет реализовываться на базе художественного центра Dundee Contemporary Arts.

При этом тестирование программы проходит уже три года. За это время ее опробовали более 6000 учеников в 30 населенных пунктах «от Шетландских островов до Дамфриса и Галлоуэя». Газета пишет, что в детском саду ребята могут привязывать iPad к велосипедам для съемки на детской площадке в рамках обучения, а более старшие дети создают сценарии для короткометражных фильмов и других работ.

По данным издания, до введения этой программы в Шотландии уже запускались пилотные проекты по виртуальному обучению и другим технологиям. Компания Screen Scotland отметила, что в результате «пилотов» 97% учащихся приобрели новые навыки. О более высоком уровне вовлеченности сообщили 100% преподавателей.

