Шотландия внедрит национальную учебную программу по кинопроизводству

При этом тестирование программы проходит уже три года. За это время ее опробовали более 6000 учеников в 30 населенных пунктах «от Шетландских островов до Дамфриса и Галлоуэя». Газета пишет, что в детском саду ребята могут привязывать iPad к велосипедам для съемки на детской площадке в рамках обучения, а более старшие дети создают сценарии для короткометражных фильмов и других работ.