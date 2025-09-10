СМИ: супруга экс-премьера Непала находится в больнице в тяжелом состоянии
Раджьялакшми Читракар, жена бывшего премьер-министра страны Джалы Натха Кханала, жива. Она находится в больнице в тяжелом состоянии, пишет Khabarhub со ссылкой на руководство медучреждения.
Женщина проходит лечение в отделении интенсивной терапии ожоговой больницы Киртипура после того, как толпа протестующих подожгла дом семьи в Даллу. Читракар оказалась запертой в доме, ее спасли, но она находится в критическом состоянии.
9 сентября издание сообщало, что Раджьялакшми Читракар скончалась после поджога ее дома.
Беспорядки в Непале начались 8 сентября, когда на улицы Катманду вышли студенты и школьники, выступающие против коррупции и ограничений доступа к соцсетям. Погибли более 20 человек, свыше 500 получили ранения. Власти ввели бессрочный комендантский час, в город стянули военных. 9 сентября запрет на соцсети был отменен, но протесты продолжились. 20 депутатов от республиканской социалистической партии (RSP) Непала ушли в отставку. Об уходе с поста сообщил премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли, в отставку также подал президент Непала Рам Чандра Паудел.
В российском МИДе рекомендовали гражданам РФ не посещать Непал до стабилизации обстановки.