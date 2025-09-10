Парижские протестующие захватили Лионский вокзал
Протестующие в Париже захватили Лионский вокзал, сообщил Sputnik.
На опубликованном видео видно, как толпа поднимается по лестнице вокзала, размахивая флагами. У одного из протестующих в руках зажженная сигнальная шашка.
10 сентября во многих городах Франции проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все». Демонстранты вышли на улицы в знак протеста против мер жесткой экономии, в том числе предложения правительства сократить соцрасходы. Как отмечает BFMTV, с начала дня по всей Франции уже арестовано 295 человек.
По данным Reuters, в Париже полиция применила слезоточивый газ против молодежи, блокировавшей вход в среднюю школу. Министр внутренних дел Брюно Ретайо сообщил журналистам агентства, что протестующие подожгли автобус в городе Ренн на западе Франции. Он также добавил, что некоторые протестующие бросали булыжники в полицейских.
Стихийное движение «Заблокируем все» зародилось летом в ультраправых кругах против планов сокращения бюджета, которые отстаивал премьер Франсуа Байру. Затем оно распространилось в соцсетях и было поддержано левыми, антифашистскими и анархистскими группами. Сейчас инициаторами протестов выступают различные левые и профсоюзные организации.