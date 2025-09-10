Парижские протестующие захватили Лионский вокзал

10 сентября во многих городах Франции проходят массовые протесты под лозунгом «Заблокируем все». Демонстранты вышли на улицы в знак протеста против мер жесткой экономии, в том числе предложения правительства сократить соцрасходы. Как отмечает BFMTV, с начала дня по всей Франции уже арестовано 295 человек.