Хегсет заверил министра обороны Китая в отсутствии планов по смене режима

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил министру обороны Китая Дун Цзюню, что Вашингтон не намерен вступать в противостояние с Пекином и не рассматривает возможность смены режима в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь американского ведомства Шон Парнелл в заявлении, выпущенном после разговора двух лидеров.