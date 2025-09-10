Газета
Хегсет заверил министра обороны Китая в отсутствии планов по смене режима

Ведомости

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил министру обороны Китая Дун Цзюню, что Вашингтон не намерен вступать в противостояние с Пекином и не рассматривает возможность смены режима в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь американского ведомства Шон Парнелл в заявлении, выпущенном после разговора двух лидеров.

«9 сентября министр войны Пит Хегсет беседовал с министром национальной обороны Китая адмиралом Дун Цзюнем. Министр Хегсет ясно дал понять, что США не стремятся к конфликту с Китаем, а также не преследуют цели смены режима или удушения КНР», – сказал Парнелл.

В ходе разговора с китайским коллегой Хегсет подчеркнул, что у США есть «жизненно важные» интересы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которые они будут твердо отстаивать, добавил пресс-секретарь.

Парнелл подытожил, что в целом министры обменялись откровенными и конструктивными взглядами и договорились продолжить контакты.

