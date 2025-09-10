В США совершено покушение на консервативного активиста Чарли Кирка
Американский политический активист Чарли Кирк получил огнестрельное ранение в результате покушения. Об этом сообщила член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин.
«Чарли Кирк ранен! Молитесь за него!» — написала Грин в X.
Министр войны США Пит Хегсет также призвал молиться за здоровье Кирка.
«Молитвы за Чарли Кирка. Замечательный христианин, американец и человек. Пусть исцеляющая рука Иисуса Христа будет над ним», — сказал Хегсет.
По сообщениям СМИ, Кирк, который является консервативным активистом и сторонником президента Дональда Трампа, был ранен во время публичного выступления в штате Юта. Его госпитализировали в критическом состоянии.
На видеозаписях, распространяющихся в соцсетях, видно, как в Кирка попадает пуля, когда он выступал под тентом во дворе Университета Вэлли в Юте. Кирк находился там в рамках тура The American Comeback Tour, организованного местным отделением TPUSA. На других кадрах видно, как студенты убегают после звуков стрельбы.
Судя по видеозаписям из интернета, стрелок попал Кирку в шею. Подозреваемого в реализации покушения задержали.
Представитель полиции Университета Вэлли подтвердил в комментарии The Guardian, что на территории кампуса действительно велась стрельба.