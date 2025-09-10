Губернатор Юты поговорил с Трампом после убийства Чарли Кирка
Губернатор штата Юта Спенсер Кокс сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.
Инцидент произошел на территории Университета Юта Вэлли (Университета долины Юта) во время публичного мероприятия, где Кирк выступал перед студентами.
«Только что закончил разговор с президентом Трампом. Мы работаем совместно с ФБР и правоохранительными органами Юты, чтобы привлечь к ответственности человека, виновного в этой трагедии», — написал Кокс в социальной сети X.
Губернатор также выразил соболезнования семье погибшего.
Чарли Кирк — известный американский консервативный активист, основатель организации Turning Point USA, выступающей за продвижение консервативных ценностей в студенческих кампусах. Был одним из самых активных сторонников Трампа, вел популярные подкасты и имел многомиллионную аудиторию в социальных сетях. Автор пяти книг, обладатель степени доктора гуманитарных наук Университета Либерти. У него остались жена и двое детей.