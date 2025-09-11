Суд ЕС запретил Венгрии финансировать расширения АЭС «Пакш-2»Госсубсидии не были признаны соответствующими регламенту ЕС
Суд Евросоюза (ЕС) аннулировал разрешение Еврокомиссии (ЕК) на финансирование строительства ядерных реакторов на АЭС «Пакш-2» российской компанией Nizhny Novgorod Engineering, которое ранее получила Венгрия, следует из постановления суда.
«Суд Европейского Союза отменил решение Комиссии об одобрении помощи от Венгрии для строительства АЭС «Пакш-2», – указано в документе.
По мнению суда, Еврокомиссия должна была проверить соответствие прямого заключения контракта на строительство правилам ЕС в области госзакупок. Фактически же был изучен только вопрос о том, «отвечает ли рассматриваемая помощь положениям союза о государственной помощи».
Строительство было поручено российской компании в рамках прямого соглашения России и Венгрии о мирном использовании атома. Ядерные реакторы должны были построить в качестве замены четырем существующим на «Пакш 2». При этом финансированием должна была заниматься Венгрия. Россия, в свою очередь, дала согласие на предоставление кредита Венгрии на разработку новых реакторов.