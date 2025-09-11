Суд ЕС запретил Венгрии финансировать расширения АЭС «Пакш-2»

Строительство было поручено российской компании в рамках прямого соглашения России и Венгрии о мирном использовании атома. Ядерные реакторы должны были построить в качестве замены четырем существующим на «Пакш 2». При этом финансированием должна была заниматься Венгрия. Россия, в свою очередь, дала согласие на предоставление кредита Венгрии на разработку новых реакторов.