В Грузии задержали двух украинцев за ввоз 2,4 кг взрывчатого вещества из Турции
Сотрудники грузинской полиции задержали двух граждан Украины, которые пересекли границу страны с 2,4 кг взрывчатого вещества гексогена, сообщил журналистам первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе, передает ТАСС.
Как отметили в ведомстве, незаконный ввоз взрывчатки из Турции произошел 10 сентября. Задержанные прибыли в страну на грузовом автомобиле марки «Мерседес Бенц» с украинскими номерами.
По пути в Грузию преступники проезжали через Болгарию и Румынию.