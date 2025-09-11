Газета
В Грузии задержали двух украинцев за ввоз 2,4 кг взрывчатого вещества из Турции

Сотрудники грузинской полиции задержали двух граждан Украины, которые пересекли границу страны с 2,4 кг взрывчатого вещества гексогена, сообщил журналистам первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Лаша Маградзе, передает ТАСС.

Как отметили в ведомстве, незаконный ввоз взрывчатки из Турции произошел 10 сентября. Задержанные прибыли в страну на грузовом автомобиле марки «Мерседес Бенц» с украинскими номерами.

По пути в Грузию преступники проезжали через Болгарию и Румынию.

