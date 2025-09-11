Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Грузии задержали бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе

Ведомости

Служба госбезопасности Грузии задержала бывшего главу минобороны Джуаншера Бурчуладзе за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает «Sputnik Грузия». 

В частности, речь идет о присвоении денежных средств, коррупции, а также легализации незаконных доходов. За данное правонарушение ему может грозить от девяти до 12 лет лишения свободы.

Бурчуладзе занимал пост министра обороны с 2021 по 2024 г. До этого, с 2010 по 2015 г., он был финансовым менеджером в посольстве Грузии в США.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её