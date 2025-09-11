В Грузии задержали бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе
Служба госбезопасности Грузии задержала бывшего главу минобороны Джуаншера Бурчуладзе за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».
В частности, речь идет о присвоении денежных средств, коррупции, а также легализации незаконных доходов. За данное правонарушение ему может грозить от девяти до 12 лет лишения свободы.
Бурчуладзе занимал пост министра обороны с 2021 по 2024 г. До этого, с 2010 по 2015 г., он был финансовым менеджером в посольстве Грузии в США.