Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ФБР нашло оружие, предположительно использованное при убийстве Чарли Кирка

Ведомости

Оружие, предположительно использованное для убийства Чарли Кирка, найдено и идентифицировано как высокомощная винтовка с затвором. Об этом сообщил журналистам руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс.

«Этим утром я могу сообщить, что мы обнаружили то, что, как мы полагаем, является оружием, использованным в вчерашней стрельбе. Это высокомощная винтовка с продольно-скользящим затвором, – сказал Болс. – Винтовка была найдена в лесистой местности, куда скрылся стрелок. Лаборатория ФБР проведет экспертизу этого оружия».

Комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон сообщил, что правоохранители располагают четкой видеозаписью стрелка, убившего Кирка, и предпринимают усилия по установлению его личности.

Бо пояснил, что после стрельбы удалось проследить за подозреваемым: он переместился на другую сторону здания, спрыгнул с него и скрылся с территории кампуса университета в соседний жилой район.

Бо также отметил, что подозреваемый, по-видимому, находится в возрасте студента колледжа (18–24 года).

10 сентября консервативный активист Кирк получил огнестрельное ранение в шею в ходе выступления перед студентами университета в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте