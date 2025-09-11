ФБР нашло оружие, предположительно использованное при убийстве Чарли Кирка
Оружие, предположительно использованное для убийства Чарли Кирка, найдено и идентифицировано как высокомощная винтовка с затвором. Об этом сообщил журналистам руководитель отделения ФБР в Солт-Лейк-Сити Роберт Болс.
«Этим утром я могу сообщить, что мы обнаружили то, что, как мы полагаем, является оружием, использованным в вчерашней стрельбе. Это высокомощная винтовка с продольно-скользящим затвором, – сказал Болс. – Винтовка была найдена в лесистой местности, куда скрылся стрелок. Лаборатория ФБР проведет экспертизу этого оружия».
Комиссар департамента общественной безопасности штата Юта Бо Мейсон сообщил, что правоохранители располагают четкой видеозаписью стрелка, убившего Кирка, и предпринимают усилия по установлению его личности.
Бо пояснил, что после стрельбы удалось проследить за подозреваемым: он переместился на другую сторону здания, спрыгнул с него и скрылся с территории кампуса университета в соседний жилой район.
Бо также отметил, что подозреваемый, по-видимому, находится в возрасте студента колледжа (18–24 года).
10 сентября консервативный активист Кирк получил огнестрельное ранение в шею в ходе выступления перед студентами университета в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Президент США Дональд Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию и другому политическому насилию, включая организации, которые финансируют и поддерживают его».