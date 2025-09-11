Трамп посмертно наградит Чарли Кирка президентской медалью свободы

10 сентября консервативный активист Кирк получил огнестрельное ранение в шею в ходе выступления перед студентами университета в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию».