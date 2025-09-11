Газета
Трамп посмертно наградит Чарли Кирка президентской медалью свободы

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил, что вскоре посмертно наградит американского активиста Чарли Кирка президентской медалью свободы. Об этом Трамп сообщил на церемонии в Пентагоне по случаю годовщины терактов 9/11, передает корреспондент «Ведомостей».

«Рад сообщить, что вскоре я посмертно вручу Чарли Кирку президентскую медаль свободы. Дата церемонии будет объявлена, и могу гарантировать лишь одно – соберется очень большая аудитория», – сказал американский лидер.

Президентская медаль свободы – высшая гражданская награда США за вклад в безопасность, национальные интересы, мир, культуру или важные общественные и частные дела.

10 сентября консервативный активист Кирк получил огнестрельное ранение в шею в ходе выступления перед студентами университета в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию».

