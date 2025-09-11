Трамп посмертно наградит Чарли Кирка президентской медалью свободы
Президент США Дональд Трамп объявил, что вскоре посмертно наградит американского активиста Чарли Кирка президентской медалью свободы. Об этом Трамп сообщил на церемонии в Пентагоне по случаю годовщины терактов 9/11, передает корреспондент «Ведомостей».
«Рад сообщить, что вскоре я посмертно вручу Чарли Кирку президентскую медаль свободы. Дата церемонии будет объявлена, и могу гарантировать лишь одно – соберется очень большая аудитория», – сказал американский лидер.
Президентская медаль свободы – высшая гражданская награда США за вклад в безопасность, национальные интересы, мир, культуру или важные общественные и частные дела.
10 сентября консервативный активист Кирк получил огнестрельное ранение в шею в ходе выступления перед студентами университета в Юте. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти. Трамп пообещал, что его администрация «найдет каждого, кто причастен к этому злодеянию».