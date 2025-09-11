На Камчатке открылись избирательные участки для голосования
Открыты избирательные участки для голосования на выборах губернатора Камчатского края, сообщили в Telegram-канале избиркома.
Они начали работу в 08:00 по местному времени (23:00 мск). Всего в регионе открыто 178 избирательных участков, 39 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней.
Ход голосования контролируется со стороны общественных наблюдателей и наблюдателей от зарегистрированных кандидатов, сообщили в избиркоме Камчатского края.
Выборы пройдут 12–14 сентября 2025 г. В единый день голосования будет около 5000 избирательных кампаний различного уровня в 81 регионе России, включая не менее 20 кампаний по прямым выборам губернаторов.