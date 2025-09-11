Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На Камчатке открылись избирательные участки для голосования

Ведомости

Открыты избирательные участки для голосования на выборах губернатора Камчатского края, сообщили в Telegram-канале избиркома.

Они начали работу в 08:00 по местному времени (23:00 мск). Всего в регионе открыто 178 избирательных участков, 39 из них оснащены комплексами обработки избирательных бюллетеней. 

Ход голосования контролируется со стороны общественных наблюдателей и наблюдателей от зарегистрированных кандидатов, сообщили в избиркоме Камчатского края.

Выборы пройдут 12–14 сентября 2025 г. В единый день голосования будет около 5000 избирательных кампаний различного уровня в 81 регионе России, включая не менее 20 кампаний по прямым выборам губернаторов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь