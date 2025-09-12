Директор ФБР и его заместитель вылетели в Юту
Директор ФБР Каш Патель и его заместитель Дэн Бонгино направляются в Юту, чтобы лично возглавить операцию по поиску убийцы американского активиста Чарли Кирка. Об этом сообщила газета New York Times со ссылкой на двух осведомленных источников.
Издание также сообщило о том, что вице-президент США Джей Ди Вэнс и его супруга уже прилетели в Солт-Лейк-Сити. Там они встретятся с семьей и друзьями Кирка.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил журналистам, что планирует посетить похороны Кирка, которые, по его ожиданиям, состоятся через выходные.
11 сентября ФБР объявило вознаграждение до $100 000 за сведения, которые помогут найти убийц Кирка в Юте.
ФБР сообщило, что 11 сентября было обнаружено предполагаемое орудие преступления – мощная винтовка с затвором. Также в распоряжении следствия есть видеозапись стрелка. По словам представителя департамента общественной безопасности Юты, подозреваемому на вид от 18 до 24 лет.
Кирк был ранен 10 сентября во время выступления перед студентами университета в Юте. Пуля попала ему в шею, врачи пытались его спасти, но он скончался в больнице.
Трамп пообещал найти всех, кто причастен к этому преступлению и другому политическому насилию, а также объявил, что Кирк будет посмертно награжден президентской медалью свободы.