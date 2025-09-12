Трамп заявил о большом прогрессе в поисках убийцы Кирка

Американский президент назвал убийцу Кирка «животным» и пообещал, что с ним поступят должным образом. «Он – животное, полное животное, и, надеюсь, его поймают. То, что он сделал, – позор. Чарли Кирк был великим человеком, великим во всем, особенно для молодежи. А то, что сделал этот человек, – позор. Так что надеюсь, его задержат, и мы поступим с ним должным образом», – сказал он.