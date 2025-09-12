Трамп заявил о большом прогрессе в поисках убийцы Кирка

Трамп заявил о большом прогрессе в поисках убийцы КиркаОн также отметил, что у него есть информация о мотиве
Президент США Дональд Трамп отметил значительный успех в поисках убийцы американского активиста Чарли Кирка. Об этом он сказал журналистам на Южной лужайке Белого дома.
«Они добились большого прогресса, – сказал Трамп. – Посмотрим, что будет дальше».
Трамп также заявил, что у него есть информация о мотивах убийства. «У меня есть информация, – сказал он. – Да, но мы вам об этом сообщим позже».
Американский президент назвал убийцу Кирка «животным» и пообещал, что с ним поступят должным образом. «Он – животное, полное животное, и, надеюсь, его поймают. То, что он сделал, – позор. Чарли Кирк был великим человеком, великим во всем, особенно для молодежи. А то, что сделал этот человек, – позор. Так что надеюсь, его задержат, и мы поступим с ним должным образом», – сказал он.
11 сентября ФБР объявило вознаграждение до $100 000 за сведения, которые помогут найти убийц Кирка в Юте. ФБР сообщило, что 11 сентября было обнаружено предполагаемое орудие преступления – мощная винтовка с затвором. Также в распоряжении следствия есть видеозапись стрелка. По словам представителя департамента общественной безопасности Юты, подозреваемому на вид от 18 до 24 лет.
Кирк был ранен 10 сентября во время выступления перед студентами университета в Юте. Пуля попала ему в шею, врачи пытались его спасти, но он скончался в больнице.
Трамп пообещал найти всех, кто причастен к этому преступлению и другому политическому насилию, а также объявил, что Кирк будет посмертно награжден президентской медалью свободы.