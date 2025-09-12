Газета
Политика

Над Ленинградской областью сбили более 30 беспилотников

Ведомости

Свыше 30 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Ленинградской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

По его словам, на одном из судов в порту Приморск ликвидируется возгорание – сработала система пожаротушения. Фрагменты беспилотников упали во Всеволожске, Тосно, деревнях Покровское и Узмино, а также вне населенных пунктов в Ломоносовском районе. Обошлось без пострадавших.

На время публикации поста – 06:09 мск – силы ПВО продолжают отражать атаки БПЛА.

Ночью Росавиация ввела ограничения в ряде аэропортов России, включая «Пулково» в Санкт-Петербурге. В Telegram-канале воздушной гавани в 02:38 мск предупредили, что в связи с временными ограничениями на прием и выпуск самолетов в ближайшие часы возможны корректировки расписания.

